Мер Кривого Рогу Юрій Вілкул не з’явився на допит до прокуратури

Міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул не з’явився на допит до прокуратури в Дніпрі, який мав відбутися 4 жовтня. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в обласній прокуратурі.

За даними з прокуратури, Юрій Вілкул був викликаних на допит як свідок у рамках кримінального провадження, порушеного проти посадових осіб Криворізької міськради за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем).

«Причину, з якої він не з’явився, ми не знаємо. Зі слів співробітників міськвиконкому, він хворіє. Але особисто він офіційно нам нічого не повідомив. Він просто не прийшов. Він не є підозрюваним, допит мав бути як свідка», – сказали в обласній прокуратурі.

Водночас у прокуратурі повідомили, що те, чи буде викликатись мер на допит повторно і коли, вирішуватиме слідство.

Раніше, у червні 2017 року, у міжнародний розшук було оголошено першого заступника мера Кривого Рогу Євгена Удода, який є фігурантом у кримінальних проваджень. У розшуковій базі офіційного сайту МВС України вказані статті, які йому інкримінуються, – 191, 129, 255 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, погроза вбивством, створення злочинної організації).

Пізніше стало відомо, що Євгена Удода звільнено з посади за статтею 38 Кодексу законів про працю України «за власним бажанням у зв’язку неможливістю продовжувати роботу». «Заява про звільнення надійшла електронною поштою», – заявили в міськраді.

17 травня Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що першому заступнику міського голови Кривого Рогу Євгену Удоду повідомили про підозру. За даними з мерії, на той момент Євген Удод перебував у відпустці.

У листопаді 2016 року, березні і травні 2017 року в Криворізькій міській раді силовики проводили обшуки з вилученням документів. Тоді посадовців мерії звинувачували в нецільовому використанні бюджетних коштів «шляхом суттєвого завищення вартості придбаних послуг».