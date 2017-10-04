Порошенко подав до парламенту невідкладний законопроект про реінтеграцію Донбасу

Президент України Петро Порошенко подав 4 жовтня до Верховної Ради проект закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях». Про це повідомляє сайт українського парламенту.

Станом на 15:00 текст законопроекту недоступний на сайті. У примітках вказано, що головним комітетом, відповідальним за цей законопроект, є комітет з питань національної безпеки і оборони. Президент визначив проект цього закону як невідкладний.

Секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник повідомив 4 жовтня, що президент вноситиме до парламенту два законопроекти, які стосуються Донбасу. «Буде ще один законопроект, який буде в комітеті закордонних справ», – відзначив Вінник. Цей другий законопроект, додав депутат, стосуватиметься «питань, пов'язаних з міжнародними відносинами».

Раніше цього тижня голова парламентського комітету в закордонних справах Ганна Гопко заявила, що президент має зареєструвати в парламенті законопроект про реінтеграцію Донбасу 4 жовтня, а розглядатися в сесійній залі він може вже в четвер, 5 жовтня.