Порошенко пропонує Раді визнати окупованими території Донбасу, де є «загальний контроль» Росії – законопроект

Президент України Петро Порошенко пропонує Верховній Раді визнати в Донецькій та Луганській областях тимчасово окупованими території, де «збройні сили Російської Федерації і окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють окупаційну владу та загальний контроль Російської Федерації».

Таке положення міститься в статті 1 проекту закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях». Цей законопроект Порошенко подав на розгляд парламенту 4 жовтня і визначив його як невідкладний.

Стаття 8 президентського законопроекту визначає, що «для… стримування і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях залучаються в установленому порядку сили і засоби… Збройних Сил України, інших військових формувань», перелік яких вказано в статті.

Стаття 9 проекту передбачає, що «безпосереднє керівництво силами та засобами Збройних Сил України, інших військових формувань… покладається на Об’єднаний оперативний штаб Збройних Сил України».

Дотепер штаб української воєнної операції на Донбасі офіційно називається «штабом антитерористичної операції».

Секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник повідомив 4 жовтня, що президент вноситиме до парламенту два законопроекти, які стосуються Донбасу. «Буде ще один законопроект, який буде в комітеті закордонних справ», – відзначив Вінник. Цей другий законопроект, додав депутат, стосуватиметься «питань, пов'язаних з міжнародними відносинами».

Раніше цього тижня голова парламентського комітету в закордонних справах Ганна Гопко заявила, що президент має зареєструвати в парламенті законопроект про реінтеграцію Донбасу 4 жовтня, а розглядатися в сесійній залі він може вже в четвер, 5 жовтня.