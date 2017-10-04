На Черкащині та Херсонщині запобігли диверсіям на складах ЗСУ – Лисенко

На Херсонщині біля складу з боєприпасами 3 жовтня затримали трьох людей, які могли готувати диверсію, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Затримали підозрюваних, з ними проводяться бесіди і з’ясовується, що вони там робили. Здається, затримали трьох осіб», – розповів Андрій Лисенко.

Також у Черкаській області на одному зі складів з пальним знайдено пристрій для наведення безпілотників. На думку Лисенка, це свідчить про те, що «триває полювання на ресурсні об’єкти ЗСУ».

«На Черкащині, на території цього об’єкту виявлено пристрій з лазерним наведенням, по якому можна запускати і ракети, і безпілотники. Вже не треба диверсійну групу, безпілотник прилітає, скидає на цю вказівку і склади з паливом вибухають», – сказав Андрій Лисенко.

26 вересня 2017 року почалася пожежа на складах боєприпасів біля Калинівки на Вінниччині. Через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини, яких госпіталізували до медичних закладів.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в ГПУ не виключають можливості диверсії як причини пожежі і вибухів боєприпасів на арсеналі, зокрема, можливості того, що там був закладений детонатор.