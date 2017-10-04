Фігурант розслідування «Схем» із економічного департаменту поліції задекларував авто і звільнився

Головний оперуповноважений департаменту захисту економіки Національної поліції Олександр Мельникович, у якого програма «Схеми» виявила незадекларований автомобіль тестя (BMW X5), вніс машину до електронної декларації і звільнився з посади.

Це сталося через 2 тижні після того, як громадська організація «Центр протидії корупції» звернулася до Нацагентства з питань запобігання корупції з проханням провести повну перевірку декларації головного оперуповноваженого, в рамках якої дослідити використання ним автомобіля BMW X5.

Раніше програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») виявила, що головний оперуповноважений департаменту захисту економіки Нацполіції Олександр Мельникович приїжджав на роботу на BMW X5, але такої автівки в його декларації за 2016 рік немає.

Журналісти з’ясували, що від грудня 2014-го нею володіє тесть правоохоронця.

За інформацією програми «Схеми», раніше іншим автомобілем із цим номерним знаком володів сам Олександр Мельникович. Тоді говорити про статки родини з журналістами Мельникович відмовився.