Нижня палата парламенту Канади ухвалила «акт Магнітського»

Нижня палата парламенту Канади ухвалила увечері 4 жовтня закон, який передбачає заморожування активів та заборону на в’їзд в країну іноземним чиновникам з Росії та інших країн, причетних до порушення прав людини та корупційних злочинів, який також називають «Актом Магнітського».

Тепер закон має бути остаточно затверджений Сенатом, а потім генерал-губернатором Канади Джулі Пайєтт за королівською згодою.

«Якщо (законопроект) буде ухвалений Сенатом і отримає королівську згоду, це дозволить Канаді накладати санкції, накладати заборону на поїздки і притягати до відповідальності відповідальних за грубі порушення прав людини та значну корупцію», – заявила після голосування міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

Хоча нинішня редакція законопроекту не виділяє Росію, саме в Москві він викликав найбільше обурення. Так, в МЗС Росії пригрозили, що російська сторона буде дзеркально розширювати список канадських діячів, яким заборонений в'їзд в Росію.

США ухвалили закон, відомий як «акт Магнітського», у 2012 році з метою покарати посадовців, причетних до загибелі Сергія Магнітського у слідчому ізоляторі, а також до інших грубих порушень прав людини в Росії.

У 2016 році Сенат США ухвалив «Всесвітній акт Магнітського», що передбачає можливість введення американських санкцій проти громадян будь-якої іноземної держави за грубі порушення прав людини та корупцію. Закон може бути застосовано і щодо офіційних осіб.

Велика Британія також ухвалила закон з подібними санкціями.

Сергій Магнітський, російський юрист, який працював для західного інвестиційного фонду Hermitage Capital, помер у 2009 році у слідчому ізоляторі в Москві у віці 37 років від серцевих проблем. Російські правозахисники стверджують, що представники влади свідомо ігнорували поганий стан його здоров’я, щоб змусити його замовкнути.

Магнітський потрапив за ґрати, звинувачений у розробці схеми уникнення російських податків для свого замовника, фонду Hermitage Capital. Йому висунули це звинувачення після того, як юрист заявив, що викрив цілком протилежне: схему, за якою податки, вже сплачені фондом, на суму у 230 мільйонів доларів викрали з російського бюджету посадовці Міністерства внутрішніх справ, податкової адміністрації та інших державних органів Росії.