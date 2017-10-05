СБУ видворила в Росію журналіста російського телеканалу НТВ Немишева

Служба безпеки України ухвалила рішення про примусове повернення до Росії журналіста російського телеканалу НТВ В’ячеслава Немишева, про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, чоловіка затримали 4 жовтня у Києві за «дрібне правопорушення» і під час перевірки виявили у нього акредитаційне посвідчення «Міністерства інформаційної політики ДНР» і так звану «військову акредитацію».

СБУ встановила, що Немишев з весни 2016-го до осені 2017 року працював на тимчасово окупованій проросійськими бойовиками території України і підготував низку «брехливих антиукраїнських матеріалів для ЗМІ на замовлення російських кураторів».

«Через діяльність, яка шкодить національним інтересам України, після проведення відповідних процесуальних дій сьогодні, 5 жовтня, о 4-й ранку Немишева було примусово повернуто до Росії на пункті пропуску «Сеньківка». Пропагандисту заборонено в’їзд до України терміном на три роки», – йдеться в повідомленні СБУ.

У відомстві додали, що про цей факт сповістили представників міжнародних і українських громадських об’єднань, якіпрацюють у сфері захисту свободи слова для «запобігання штучних звинувачень Росії в псевдоутисках російських журналістів».

Останнім часом СБУ видворила з України цілу низку журналістів, переважно з Росії, а також інших країн, за «діяльність, що суперечить інтересам України». Це викликало критику деяких правозахисних і журналістських організацій.