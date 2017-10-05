Поліція затримала чоловіка, який розтрощив у Києві пам’ятник героям Небесної сотні

У Національній поліції України повідомили про затримання у четвер чоловіка, який розтрощив гранітні плити на облаштованому пам’ятнику героям Небесної сотні на вулиці Інститутській у центрі Києва.

Як повідомив у коментарі Радіо Свобода речник Нацполіції Ярослав Тракало, чоловік 1974 року народження є уродженцем Луганська і останнім часом проживав у Севастополі, сьогодні приїхав до Києва з окупованого Криму.

Наразі вирішується питання про кваліфікацію дій затриманого і відкриття кримінального провадження за фактом події. Про мотиви вчинку чоловіка наразі невідомо.

Перші повідомлення про інцидент почали з’являтися у соцмережах близько 11-ї години ранку 5 жовтня. Очевидці повідомляли, що чоловік підійшов до пам’ятника героям Небесної сотні і почав валити гранітні плити. Незабаром після цього вчинку чоловіка забрала поліція.