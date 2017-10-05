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05 Жовтень 2017, Київ 16:16
Відео

У Києві чоловік розтрощив пам’ятник героям Небесної сотні (відео)

У Києві чоловік розтрощив пам’ятник героям Небесної сотні (відео)
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Близько 11-ї години ранку 5 жовтня очевидці повідомляли у соцмережах, що чоловік 40-ка років підійшов до пам’ятника героям Небесної сотні на вулиці Інститутській у центрі Києва і почав валити гранітні плити. Незабаром після цього вчинку чоловіка забрала поліція. Як повідомив у коментарі Радіо Свобода речник Нацполіції Ярослав Тракало, чоловік 1974 року народження є уродженцем Луганська і останнім часом проживав у Севастополі, сьогодні приїхав до Києва з окупованого Криму. Що спонукало чоловіка до вчинку, наразі не відомо.

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