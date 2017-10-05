Чоловіку, який розтрощив пам’ятник героям Небесної сотні у Києві, загрожує до 3 років ув’язнення – Шкіряк

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив, що чоловікові, який у четвер розтрощив у центрі Києва пам’ятник героям Небесної сотні, загрожує до 3 років ув’язнення. Про це Шкіряк написав на сторінці у Facebook.

«Слідчі Національної поліції інкримінують скоєння злочину за ч. 1 ст. 194 ККУ (Умисне знищення або пошкодження майна – ред.), йому загрожує 3 роки ув’язнення», – повідомив Шкіряк.

Він уточнив, що чоловік до подальшого рішення суду перебуватиме під вартою.

Раніше сьогодні речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив, що 43-річний чоловік, який скоїв акт вандалізму, є уродженцем Луганська і останнім часом проживав у Севастополі, сьогодні він приїхав до Києва з окупованого Криму. Що спонукало чоловіка до вчинку, наразі не відомо.

В лютому 2014 року в результаті стрілянини з боку силовиків по активістах у центрі Києва загинули понад сто людей, їх згодом почали називати Небесною сотнею. Меморіальні плити на честь загиблих встановлені на вулиці Інститутській у Києві.