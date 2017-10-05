Суд переніс розгляд клопотання ГПУ про досудове розслідування щодо Януковича у справі розстрілів на Майдані

Печерський районний суд Києва переніс розгляд клопотання прокуратури про проведення спеціального досудового розслідування щодо колишнього президента Віктора Януковича в справі про розстріли на Майдані на 15:00 1 листопада.

Як повідомила суддя Світлана Шапутько, судом було задоволено клопотання адвокатів Віктора Януковича про надання стороні захисту часу на ознайомлення з доказами прокуратури.

Окрім того, суддя відхилила інше клопотання адвокатів – про забезпечення участі підзахисного в розгляді справи про розстріли на Майдані через відеозв'язок.

Раніше сьогодні Оболонський райсуд Києва переніс засідання у справі за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича в державній зраді на 11 жовтня у зв’язку з поїздкою державного захисника екс-президента Максима Гераська до Росії для зустрічі з підзахисним.

3 жовтня речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що прокурори подали клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного екс-президента України Віктора Януковича у ще одній справі – про розстріли на Майдані. Екс-президент України, якраз і втік до Росії після розстрілів протестувальників у центрі Києва. Звинувачення стосовно себе Янукович відкидає.