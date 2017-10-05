Сотник: Засідання Міжпарламентського союзу в Петербурзі – подарунок Росії до ювілею Жовтневої революції

Засідання Міжпарламентського союзу в Санкт-Петербурзі є «великим подарунком» міжнародної спільноти Російській Федерації до святкування 100-річчя Жовтневої революції, вважає народний депутат фракції «Самопоміч» Олена Сотник. Про це вона зазначила в ефірі Радіо Свобода.

«До ювілею Жовтневої революції в Росії багато міжнародних партнерів зробили їм великий подарунок – приїде вся велика міжпарламентська делегація з усього світу», – зазначила Сотник.

Водночас, народний депутат від «БПП» Володимир Ар’єв зауважив, що українська делегація під час останнього засідання «зробила максимум», щоб запобігти цьому.

«Абсолютно чітка була позиція української делегації у Бангладеш на останньому засіданні Міжпарламентської асамблеї, де говорилося про те, що не можна проводити цей захід у Санкт-Петербурзі. І там не пішли на це через те, що попереднього разу наші колеги, які їздили, просто прогавили цей момент, а доволі сильна делегація (зокрема, Борис Тарасюк, Вікторія Пташник, Олексій Порошенко) зробила максимум, щоб це підірвати, але, на жаль, не вдалося», – сказав Ар’єв.

5 жовтня Верховна рада ухвалила рішення бойкотувати проведення 137-ї асамблеї Міжпарламентського союзу 14-18 жовтня в Санкт-Петербурзі. Із відповідним закликом депутати звернулися до парламентів-членів союзу.

«Вперше в історії Міжпарламентський союз прийняв рішення щодо проведення сесії Асамблеї на території держави, парламент якої схвалив агресію проти іншого члена Міжпарламентського Союзу – України, що завдало суттєвої шкоди авторитету Міжпарламентського Союзу», – йдеться в документі.

Спікер Верховної ради Андрій Парубій дав доручення Міністерству зовнішніх справ направити звернення країнам-членам.