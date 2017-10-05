У Миколаєві міськрада відправила мера у відставку, він пообіцяв піти до суду

У Миколаєві міська рада ухвалила 5 жовтня рішення про недовіру міському голові Олександрові Сєнкевичу і достроково припинила його повноваження.

За це проголосували таємним голосуванням одностайно 42 депутати з 43 учасників цього голосування на позачерговій сесії; один бюлетень, за повідомленнями, визнали зіпсованим і недійсним. Для ухвалення рішення було досить 36 голосів на його підтримку (загалом у міськраді 54 депутати).

Як повідомляють, голосування бойкотувала фракція партії «Самопоміч», висуванцем якої є дотеперішній мер.

Роботу мера за два роки на посаді депутати міськради визнали незадовільною. Обов’язки міського голови буде виконувати секретар міськради Тетяна Казакова (член партії «Блок Петра Порошенка»).

Олександр Сєнкевич у відповідь заявив, що вважає рішення незаконним і буде оскаржувати його в суді.

За повідомленнями, проект рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Миколаєва підготував однопартієць мера, член фракції «Самопоміч» Сергій Ісаков.