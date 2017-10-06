Бойовики обстріляли позиції ЗСУ поблизу КПВВ «Новотроїцьке», коли його перетинав патруль ОБСЄ – СЦКК

Українська сторона Спільного центру контролю та координації повідомляє, що бойовики угруповання «ДНР» обстріляли з мінометів та озброєння БМП позиції українських військових неподалік контрольно-пропускного пункту «Новотроїцьке» 5 жовтня у той час, коли патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ здійснював перетин лінії розмежування сторін. Про це написав штаб української воєнної операції на Донбасі на своїй сторінці у Facebook.

«5 жовтня близько 10:30 бойовики почали обстріл з мінометів та озброєння БМП по позиціях підрозділів АТО неподалік КПВВ «Новотроїцьке». Внаслідок чого КПВВ одразу тимчасово припинив свою роботу задля безпеки цивільного населення. Саме в цей час через КПВВ «Новотроїцьке» патруль СММ ОБСЄ здійснював перетинання лінії розмежування сторін. Українська сторона СЦКК засуджує такі дії незаконних збройних формувань ОРДО, які останнім часом мають системний характер та свідчать про те, що керівництво ОРДО цинічно нехтує інтересами цивільного населення по обидві сторони лінії зіткнення, демонструє зацікавленість у погіршенні гуманітарної ситуації в регіоні та прагне подальшого загострення протистояння на Донбасі», – мовиться у повідомленні.

Наразі угруповання «ДНР» ніяк не відреагувало на це повідомлення.

Наприкінці вересня перший заступник голови місії спостерігачів ОБСЄ в Україні Александр Гуґ повідомляв про збільшення інтенсивності бойових дій на Донбасі.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

За останніми даними ООН, від початку збройного конфлікту на сході України загинули майже 10 тисяч людей.