ДСНС попереджає про посилення швидкості вітру сьогодні «до критеріїв стихійного явища»

Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляє про «посилення швидкості вітру до критеріїв стихійного явища» впродовж 6 жовтня по всій території України.

«За даними Українського гідрометцентру, 6 жовтня у Києві, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях очікується посилення швидкості вітру 19-24 метрів за секунду. У Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській та Донецькій областях 15-20 метрів за секунду», – мовиться в повідомленні на сайті ДСНС.

У ніч з 5 на 6 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 195 населених пунктів у 7 областях, додають в ДСНС.

ДСНС закликає громадян у період негоди бути особливо обережними у зв’язку з ускладненням погодних умов.