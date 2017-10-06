Міносвіти планує витратити 2,5 мільйони гривень на проведення досліджень та розробок з військових наук – #Точно

Міністерство освіти і науки України оголосило тендер на проведення досліджень та розробок у галузі військових наук на очікувану суму 2,5 мільйони гривень. Така інформація міститься на порталі Prozorro, повідомляє проект Радіо Свобода #Точно.

Половина грошей від вказаної суми передбачена на розроблення програмно-розрахункової системи планування артилерійським підрозділом вогневого ураження противника. Друга половина грошей – на розроблення установки для функціонального ураження інформаційно-комунікаційних систем.

Аукціон на закупівлю досліджень відбудеться в середині жовтня.

Результати досліджень мають бути остаточно передані міністерству до 31 грудня 2018 року.

Минулого року Міносвіти витратило майже 40 мільйонів гривень на дослідження Антарктики.