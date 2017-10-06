Руйнування пам’ятника Небесній сотні: суд заарештував затриманого на 2 місяці з можливістю застави

Затриманому в справі про руйнування 5 жовтня пам’ятника героям Небесної сотні в Києві суд обрав запобіжний захід – арешт на 2 місяці з можливістю внесення застави у 320 тисяч гривень. Таке рішення ухвалив у п’ятницю суддя Печерського райсуду Києва Роман Новак, задовольнивши клопотання прокуратури.

В ухвалі суду йдеться, що підозрюваний Юрій Чеканов має здати закордонний паспорт та інші документи, які дають право виїзду з України. Рішення може бути оскаржене в Апеляційному суді Києва впродовж 5 днів.

Чеканова доправили до слідчого ізолятора після завершення судового засідання.

5 жовтня у центрі Києва 43-річний чоловік розтрощив пам’ятник героям Небесної сотні, поваливши гранітні плити. Незабаром його забрала у відділок поліція, а прокуратура оголосила про підозру. Затриманий назвав свої дії зумисними, щоб «закінчилася війна на Донбасі і щоб перестали вбивати людей».

У лютому 2014 року в результаті стрілянини з боку силовиків по активістах у центрі Києва загинули понад сто людей, їх згодом почали називати Небесною сотнею. Меморіальні плити на честь загиблих встановлені на вулиці Інститутській у Києві.