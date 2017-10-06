Клименко заявив, що його ім’я використовують для «рейдерських захоплень» підприємств

Колишній міністр доходів і зборів України Олександр Клименко назвав справи проти нього «придуманими», а використання його імені спробою «захопити» майно у підприємців. Про це він написав на сторінці у Facebook після брифінгу 6 жовтня головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

«Українські підприємці знову стали жертвами рейдерського захоплення на державному рівні. Під маркою «боротьби з Клименко» ці злодюги сьогодні можуть забрати майно у будь-кого. Вчергове мої слова підтримки підприємцям, які постраждали від рейдерства Матіоса», – написав Клименко.

Він назвав справи ГПУ, порушені стосовно нього, «пустушками», а саму прокуратуру органом, що «перетворюється на недалекий за змістом таблоїд».

«Не ліпіть до «справи Клименка» кожне підприємство, яке вам сподобалося. Перестаньте грабувати український бізнес. Не транслюйте нашим громадян нісенітниці», – написав Клименко, і додав, що адресує ці слова генпрокурору Юрієві Луценку та головному військовому прокурору Анатолієві Матіосу.

Раніше сьогодні головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що на користь держави було арештоване майно в Україні колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка на суму 5 мільйонів доларів США. Йдеться про численну нерухомість, елітні авто, залізничні напіввагони тощо. За словами Матіоса, на майно було накладено арешт у кримінальному провадженні з розслідування діяльності злочинної організації колишнього президента Віктора Януковича та Олександра Клименка. Сам Клименко нині переховується поза межами України.