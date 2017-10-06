Фігурантам «справи українських диверсантів» продовжили арешт в окупованому Криму

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 6 жовтня продовжив на два місяці термін утримання під вартою двом фігурантам «справи українських диверсантів» Євгену Панову і Андрію Захтею, передає «Крим.Реалії».

«Засідання відбулося в закритому режимі, суд видав з цього приводу ухвалу. Але разом із тим суддя задовольнив клопотання захисту про публічне виголошення рішення. Арешт продовжили до 9 грудня. Крім того, я клопотав про те, щоб Панова під час засідання не тримали в клітці. Суд вважає, що це не його компетенція», – розповів адвокат Євгенія Панова Сергій Легостов.

Він також додав, що керівництво СІЗО обмежує його підзахисного у праві на отримання інформації.

«Не так давно я передавав у СІЗО на ім'я Панова кілька газет, але станом на сьогоднішній день газет він так і не отримав. Їх фактично обмежують в інформації. Газети, які передає адвокат, крадуть. Підписки не дають. А літератури в СІЗО дуже мало, хіба що релігійна», – додав Легостов.

Засідання щодо продовження запобіжного заходу Андрію Захтею також відбувалося в закритому режимі, його інтереси представляв призначений адвокат.

26 серпня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту фігуранта «справи українських диверсантів» Євгена Панова на продовження запобіжного заходу – утримання під вартою.

10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, пізніше – повернули до Криму.

Російські спецслужби заявляють, що Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», що нібито планувала здійснити теракти на об'єктах туристичної й соціальної інфраструктури півострова.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх «провокацією» російських спецслужб.