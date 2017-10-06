В Ірані арештували брата віце-президента країни за звинуваченнями у фінансових зловживаннях.

Видання The Tabnak, пов’язане з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), повідомило 6 жовтня, що брата Есхака Джаханґірі, Мехді Джаханґірі, взяли під варту.

Есхак Джаханґірі підтвердив інформацію про арешт брата.

«Я не маю конкретної інформації щодо арешту, також нічого не знаю про звинувачення», – зазначив він у п’ятницю в Instagram.

Джаханґірі назвав арешт «передбачуваним» і висловив сподівається, що він не є політично мотивованим.

Есхак Джаханґірі, який балотувався на президентських виборах у травні, є однією з провідних фігур в уряді реформістів президента Хассана Роугані.

Мехді Джаханґірі керує торговою палатою Тегерана, а також є засновником приватного банку «Ґардешґарі».