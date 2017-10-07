Пакистан: до 24 зросла кількість загиблих через напад на суфійський храм

У Пакистані до 24 зросла кількість загиблих внаслідок нападу на суфійський храм на південному заході країни. (Раніше повідомлялося про 18).

7 жовтня поліцейський чиновник Мохаммад Ікбаль повідомив, що 20 людей досі перебувають у лікарнях, деякі з них у критичному стані.

Вибух влаштував смертник 5 жовтня у місцевості Ґандава в районі Джгал-Маґсі у провінції Белуджистан, за 300 кілометрів на схід від центру провінції, міста Кветти. Напад був здійснений у час щорічного вшанування пам’яті місцевого суфійського діяча у храмі, який поважають і суніти, і шиїти.

Відповідальність за напад на храм Дарґа-Фатехпур, де на релігійну церемонію зібралися сотні людей, узяло угруповання «Ісламська держава».

Унаслідок нападу в цьому самому храмі 2005 року загинули 35 людей.

Суфізм є містичною течією в ісламі, що сягнула свого розквіту на Індійському субконтиненті у 13-му столітті, але й досі в сучасному Пакистані її послідовниками, як вважають, є кілька мільйонів людей. Сучасні ісламські радикали називають її єретичною.

У лютому цього року угруповання «Ісламська держава» влаштувало напад на суфійський храм у провінції Сіндг на півдні країни, тоді загинули 85 людей. Минулого листопада це ж угруповання напало на інший суфійський храм у Белуджистані, внаслідок чого загинули 52 людини.

Найбільше насильство на релігійному ґрунті точиться в Пакистані між сунітськими екстремістами, до яких належить і угруповання «Ісламська держава», і шиїтською меншиною. Таке насильство, як і інші ісламістські прояви, особливо сильне в неспокійній провінції Белуджистан – найбільшій у Пакистані і, як скаржаться її мешканці, найзанедбанішій. Крім того, в ній також діє сепаратистський повстанський збройний рух народу белуджів.