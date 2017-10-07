Росія: опозиціонера Яшина обрали головою муніципального округу у Москві

У Росії керівника руху «Солідарність» Іллю Яшина обрали головою муніципального округу «Красносельський» у Москві. Як повідомив сам опозиціонер у Twitter, за нього було віддано сім голосів, ще три – за представника «Єдиної Росії».

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На виборах у муніципальні збори у Москві кандидати від «Яблука» і незалежні самовисуванці отримали понад 200 місць, а у деяких районах, наприклад у Гагарінському, у них абсолютна більшість.

Виступаючи на Конгресі незалежних муніципальних кандидатів на початку жовтня, Яшин зазначив, що у 17 муніципалітетах Москви за підсумками виборів 10 вересня опозиція отримала більшість і тепер має право вносити законодавчі пропозиції до Московської міської думи.

Ілля Яшин у різні роки був у партії «Яблуко», а також був заступником голови партії ПАРНАС. У грудні минулого року Яшин пішов з ПАРНАС через незгоду з політикою лідера партії Михайла Касьянова.