У Белграді завершилася присвячена Україні зустріч Волкера та Суркова

У столиці Сербії Белграді 7 жовтня відбулася зустріч спецпредставника Державного департаменту США Курта Волкера та помічника президента Росії Владислава Суркова.

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич повідомив, що представники США та Росії провели переговори, «присвячені українській кризі». Повідомлення Дачича показала державна телерадіокомпанія Radio Television Serbia, жодних інших подробиць сербський міністр не навів.

Дачіч не надав ніяких інших деталей.

Українська сторона була попередньо поінформована про деталі запланованої зустрічі в Белграді, зазначив раніше цього тижня в коментарі Радіо Свобода Олексій Макеєв, директор політичного департаменту МЗС України. За його словами, ця зустріч є додатковим майданчиком для переговорів, який доповнює «мінський» і «нормандський» формати.

«Можна сказати, що це додатковий формат, бо Сполучені Штати – важливий гравець, але хочу наголосити, що пан Волкер перебуває в тісному контакті з Україною, а також з Берліном і Парижем. І ми граємо тут однією командою», – запевняє Макеєв.

Зустріч у Белграді була другою для Волкера та Суркова. Вперше переговори між Волкером і Сурковим відбулися 21 серпня в Мінську – столиці Білорусі. Як і цього разу, вони зустрічалися за зачиненими дверима.

Раніше спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявляв, що вважає, що введення на Донбас миротворців ООН дозволить забезпечити умови для проведення в ОРДЛО місцевих виборів.

У результаті бойових дій на Донбасі між підтримуваними Росією бойовиками та українськими Збройними силами від квітня 2014 року загинуло понад 10 тисяч осіб.