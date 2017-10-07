Росія погодилася на зустріч щодо затриманих українських прикордонників – ДПСУ

Російська сторона погодилася на прикордонно-представницьку зустріч з приводу долі затриманих українських прикордонників. Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян 7 жовтня, в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Російська сторона погодилася на прикордонно-представницьку зустріч, яка має відбутися 9 жовтня. Можливо, це допоможе нам врешті розібратися в тому, що сталося на кордоні кілька днів тому», – зазначив Слободян.

Він наголосив, що подробиць затримання колег в українських прикордонників немає.

Державна прикордонна служба і раніше заявляла, що очікує, що російська сторона поверне двох офіцерів Сумського прикордонного загону, які 3 жовтня, за даними російської сторони, опинилися на території Росії. Про це повідомив 4 жовтня перший заступник голови ДПСУ Василь Серватюк.

За його словами, українські прикордонники з’ясували зранку 4 жовтня, що автомобіль зниклих колег знаходиться біля лінії державного кордону.

«Відповідно до взаємодії, яка у нас все ж є з російськими прикордонниками, ми зробили запит. Російська сторона проінформувала, що ними затримані двоє громадян України, які заявили, що вони є військовослужбовцями ДПСУ. Вони попросили надати відповідні документи, які б підтвердили їхні особи», – сказав Серватюк.

Раніше цього тижня в ДПСУ повідомили, що два офіцери відділу прикордонної служби «Зноб-Новгородське» Сумського прикордонного загону здійснювали моніторинг ділянки державного кордону, а 3 жовтня близько 20:00 зв’язок з ними перервався.