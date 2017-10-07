На Одещині демонтували монументи більшовикам, раніше реставровані коштом бюджету

На Одещині, в селі Кубей Болградського району, 6 жовтня відбувся демонтаж пам’ятників російським більшовикам – Леніну та Калініну. Про це повідомила Болградська райдержадміністрація.

Вона нагадала, що Кубейська сільська рада мала демонтувати ці пам’ятники до травня 2016 року – на виконання закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

«Але через те, що сільською радою не було виділено коштів на демонтаж пам’ятників, дані вимоги не були виконані до зазначеного законом терміну», – повідомили в райдержадміністрації.

«Проте спільними зусиллями Одеської обласної державної адміністрації та Болградської районної державної адміністрації було знайдено необхідне фінансування та спеціальну техніку, за допомогою яких був проведений демонтаж пам’ятників Леніну та Калініну у селі Кубей. Місцева влада та самі мешканці села приєдналися до проведення демонтажних робіт», – вказано також у повідомленні.

Раніше цього тижня Український інститут національної пам’яті звернувся до Генпрокуратури, МВС, СБУ та Державної аудиторської служби з проханням перевірити, яким чином за бюджетні кошти на Одещині були відреставровані пам’ятники лідерам російських більшовиків Леніну та Калініну.

Інститут у березні 2017 року звертався до Кубейського сільського голови щодо необхідності демонтажу пам’ятників Леніну та Калініну на території села, натомість місцева влада в селі Кубей Болградського району вирішила відреставрувати пам’ятники Леніну та Калініну. Для цього з сільського бюджету було виділено 50 тисяч гривень.