Amnesty International підтримала право громадян Росії на мирні акції протесту

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International виступила із заявою у зв'язку з затриманнями десятків учасників мирних протестних акцій у Росії. У заяві організації наголошується, що акції відбулися в багатьох містах Росії в день народження президента країни Володимира Путіна. Російська влада повинна негайно і безумовно звільнити затриманих учасників акцій протесту і розслідувати повідомлення про зловживання силою з боку поліції в Санкт-Петербурзі та Якутську, заявила Amnesty International.

«Намір Кремля не викликає сумнівів – позбавити життя протестний рух. Але в останні місяці також стало ясним, що ця мета не може бути досягнута. Кожна людина має право на мирний протест, і багато жителів Росії хочуть це право реалізувати. Російська влада повинна негайно розпочати поважати і захищати права громадян, які протестують», – заявив заступник директора регіонального відділення Amnesty International Денис Кривошеєв.

7 жовтня по всій Росії пройшли акції прихильників Олексія Навального. Сам опозиціонер на початку жовтня був заарештований на 20 діб за заклики брати участь у несанкціонованій акції в Нижньому Новгороді. Петербурзькі влади також відмовили штабу Навального в організації акції для зустрічі з політиком, у відповідь він закликав своїх прихильників вийти на несанкціонований мітинг.