Ураган «Нейт» дійшов до штату Міссісіпі

Ураган «Нейт» 8 жовтня дійшов до узбережжя штату Міссісіпі після того, як вночі дістався малонаселеної місцевості у штаті Луїзіана, що розташована на схід від Нового Орлеана.

Ураган першої категорії потужності – перший у Міссісіпі, відколи в 2005 році ураган «Катріна» п’ятої категорії спустошив узбережжя і спричинив катастрофічні повені в Новому Орлеані.

Раніше влада попередила про евакуацію населення вздовж центрального узбережжя Мексиканської затоки, очікуючи урагану «Нейт», втім він не зачепив Новий Орлеан.

Раніше повідомлялося, що десятки людей загинули в результаті масштабної повені у Центральній Америці через ураган «Нейт», останній із серії руйнівних бур, що пронеслися Карибським басейном, Мексикою та південно-східною частиною США.