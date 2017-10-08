Росія: поліція повідомила про звільнення всіх затриманих на акціях 7 жовтня

Російські ЗМІ з посиланням на МВС Росії 8 жовтня повідомили про звільнення всіх демонстрантів, яких затримали за участь у мітингах по всій Росії, що збіглися з днем народження російського президента Володимира Путіна 7 жовтня. За повідомленнями, загалом 136 осіб були затримані за участь у 26-ти «несанкціонованих мітингах» по всій країні.

Повідомляється, що стосовно 71 людини склали адміністративні протоколи, 60 мають з’явитися в суді.

Водночас, за уточненими даними правозахисного порталу «ОВД-Инфо», затриманих в ході акцій 7 жовтня було щонайменше 271, 62 з яких лише в Санкт-Петербурзі. Серед затриманих, зокрема, були координатори кампанії Навального у різних російських містах.

7 жовтня, в день народження президента країни Володимира Путіна, по всій Росії пройшли акції прихильників Олексія Навального. Сам опозиціонер на початку жовтня був заарештований на 20 діб за заклики взяти участь у несанкціонованій акції. Незабаром після початку акцій з’явилися повідомлення про затримання людей.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International того дня виступила із заявою через затримання учасників мирних протестних акцій у Росії. У заяві організації наголошувалось, що влада повинна негайно і безумовно звільнити затриманих учасників акцій протесту і розслідувати повідомлення про зловживання силою з боку поліції.