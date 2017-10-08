У столиці Росії зайнявся великий торговельний центр

У столиці Росії Москві зайнявся великий торговельний центр будівельних матеріалів, із якого евакуювали понад три тисячі людей.

Вогонь охопив усю будівлю, в якій працювали понад 1200 окремих крамниць.

За повідомленнями, внаслідок пожежі на цей час обвалилася майже вся покрівля і частина однієї зі стін центру «Синдика» на околиці міста, на Московській кільцевій автодорозі, який відкрили лише 2014 року. Також вибухають авта, що залишилися в підземному паркінгу.

Пожежу намагаються погасити близько 300 пожежників, понад 170 одиниць техніки і три протипожежні вертольоти, але, як виглядає, цього замало: в управлінні Міністерства надзвичайних ситуацій Росії в Московській області повідомили, що нині змушені нарощувати сили для боротьби з пожежею.

За повідомленнями, потерпіли наразі три людини, що зазнали інтоксикації.

Посадовці заявляють, що концентрація шкідливих речовин у повітрі внаслідок сильної пожежі залишається в межах норми, але в будинках, що недалеко від торговельного центру, мешканців просять не відчиняти вікон і намагатися не виходити надвір.