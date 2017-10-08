Туреччина припинила видачу неімміграційних віз у США після такого ж рішення Вашингтона

Посольство Туреччини у США повідомило, що припиняє всі послуги, пов’язані з видачею неімміграційних віз, у цій країні після аналогічного рішення США щодо Туреччини.

Як заявило посольство у Вашингтоні, дії американської влади змусили його «переоцінити відданість уряду США забезпеченню безпеки місій Туреччини і їхніх працівників».

Ця заява цілком дослівно, тільки з заміною «США» на «Туреччину» і навпаки, повторює оголошену на кілька годин раніше заяву посольства США в Туреччині, яке теж повідомило, що припиняє всі послуги, пов’язані з видачею неімміграційних віз, у цій країні.

Причиною рішення США став арешт турецькою владою місцевого працівника консульства США у Стамбулі, що Вашингтон сприйняв як недотримання безпеки працівників його дипмісій у Туреччині. Щодо працівників дипмісій Туреччини у США ніяких інцидентів останнім часом не було, і заява посольства у Вашингтоні має вигляд свідомо «дзеркальної».

Єдина різниця полягає в дописці, що візове обмеження щодо американців буде стосуватися не тільки звичайних віз у паспортах, але й електронних віз чи віз на кордоні.

Попередніми днями засоби інформації Туреччини повідомили, що 4 жовтня суд у Стамбулі взяв під варту місцевого працівника консульства США в цьому місті за звинуваченнями у зв’язках із рухом релігійного діяча Фетхуллаха Ґюлена, який живе у США і якого Туреччина звинувачує в організації минулорічної спроби перевороту. Державне турецьке агентство «Анадолу» повідомило, що чоловіка офіційно обвинуватили у шпигунстві і намаганні скинути уряд країни. Посольство США у відповідь заявило 5 жовтня, що Сполучені Штати «глибоко стурбовані» цим арештом і сподіваються, що ці звинувачення повністю знімуть.

Анкара вже тривалий час домагається від Вашингтона видачі Ґюлена. Діяч відкидає будь-яку причетність до спроби перевороту в Туреччині в липні 2016 року і вже не раз засуджував її.