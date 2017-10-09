До України з офіційним візитом прибуває президент Туреччини Ердоган

У понеділок, 9 жовтня, з офіційним візитом до України прибуває президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Як інформує прес-служба Адміністрації президента України, під час візиту відбудеться шосте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.

Згідно з повідомленням, сторони обговорять «шляхи поглиблення двосторонньої взаємодії на усіх стратегічних напрямах», а також питання міжнародного миру та регіональної безпеки. Очікується підписання низки двосторонніх документів.

Про плани обговорити стратегічне партнерство з Україною інформує і сайт президента Туреччини. У повідомленні турецької сторони також вказано, що розглядатиметься «кримське питання» і ситуація довкола кримських татар.

Порошенко і Ердоган востаннє зустрічалися під час чергової сесії Генасамблеї ООН наприкінці вересня. Тоді турецький лідер і обговорив з українським колегою плани нинішнього візиту, а також підтвердив підтримку його країною суверенітету і територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.