Через напад бойовиків на автомобіль шиїтів у Пакистані загинули 5 людей

У столиці провінції Белуджистан Кветті, що в південно-західній частині Пакистану, 9 жовтня бойовики напали на автомобіль, в якому їхали мусульмани-шиїтів. В результаті, за даними поліції, загинули четверо людей, що були в авто, і один перехожий. Ще двоє перехожих були поранені.

Поки жодне з угруповань не взяло відповідальності за напад, але екстремісти-суніти регулярно нападають на шиїтів в Белуджистані та інших регіонах Пакистану.

5 жовтня смертник скоїв напад на шиїтський храм в одному з сіл Белуджистану, через що загинули 24 людини. Відповідальність взяло на себе пакистанське відділення угруповання «Ісламська держава».

Шиїти вважаються «відступниками» серед сунітських екстремістських угруповань і часто стають жертвами нападів.