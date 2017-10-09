Порошенко назвав «вкрай потужним сигналом» проведення сесії ПА НАТО в Києві

Президент України Петро Порошенко назвав «вкрай потужним сигналом солідарності» з Києвом з боку НАТО рішення провести в Україні засідання Парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу в 2020 році.

«Навесні 2020 року Україна прийматиме Парламентську асамблею НАТО. Для нас це вкрай потужний сигнал солідарності й підтримки у боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність від країн Альянсу», – написав Порошенко у Facebook.

Напередодні про те, що постійний комітет Парламентської асамблеї НАТО задовольнив заявку України на проведення весняної сесії цієї асамблеї 2020 року в Києві, повідомила народний депутат України Ірина Фріз (фракція «Блок Петра Порошенка»), яка очолює постійну делегацію Верховної Ради України в Парламентській асамблеї НАТО.

Україна наразі не є членом Північноатлантичного союзу, але як його партнер представлена в Парламентській асамблеї НАТО асоційованою делегацією.

Україна, відповідно до нині чинного її зовнішньополітичного курсу, визначає вступ до НАТО пріоритетом для себе. Але і в Києві, і на Заході визнають, що Україна ще не готова до вступу в НАТО і не близька до того, щоб отримати запрошення до членства. Президент України Петро Порошенко заявляє, що країна з часом буде відповідати критеріям, необхідним для вступу до НАТО, як і до ЄС, а тим часом «виконує план дій для членства в НАТО в односторонньому порядку».

У НАТО заявляють, що Україна, як і будь-яка європейська країна, має право на вступ до Північноатлантичного союзу, коли буде готова до цього, і рішення про цей вступ будуть ухвалювати тільки Україна і НАТО, без участі третіх сторін. Росія натомість виступає різко проти будь-якої можливості вступу України до НАТО і вимагає від союзу «гарантій невступу України».