Ірина Фріз: у Парламентській асамблеї НАТО вирішили провести сесію 2020 року в Україні

Постійний комітет Парламентської асамблеї НАТО задовольнив заявку України на проведення весняної сесії цієї асамблеї 2020 року в Києві, повідомила народний депутат України Ірина Фріз (фракція «Блок Петра Порошенка»), яка очолює постійну делегацію Верховної Ради України в Парламентській асамблеї НАТО.

«Це не лише прояв підтримки України Парламентською асамблеєю НАТО, це свідчення нашого тісного співробітництва. Сьогодні вже є абсолютно чітке усвідомлення того, що Україна демократична держава, яка стоїть на захисті східного флангу альянсу свободи!» – написала вона у фейсбуці.

Раніше 8 жовтня вона також повідомила, що на Постійному комітеті цивільного виміру безпеки Парламентської асамблеї НАТО на нинішній сесії, що відбувається в Бухаресті в Румунії, було ухвалено проект резолюції «Протистояти використанню інформації як зброї». «У декларативній частині резолюції загрози в інформаційній сфері з боку Росії стоять поруч із загрозами з боку «Ісламської держави». Мабуть, уперше країни альянсу публічно визнають, що кампанія дезінформації та підриву спрямована на послаблення та дестабілізацію євроатлантичного співтовариства та його інтеграційних процесів», – написала Ірина Фріз. За її словами, резолюцією встановлюється, що країни-члени НАТО мають розробити та створити спеціальні підрозділи у взаємодії з приватними медіа-компаніями з метою постійного моніторингу щодо появи фейкових новин, ворожої пропаганди та протидії ним за допомогою фактів.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко прокоментувала повідомлення про сесію Парламентської асамблеї НАТО 2020 року в Києві словами: «Ми – на правильному євроатлантичному шляху».

Україна наразі не є членом Північноатлантичного союзу, але як його партнер представлена в Парламентській асамблеї НАТО асоційованою делегацією.

Україна, відповідно до нині чинного її зовнішньополітичного курсу, визначає вступ до НАТО пріоритетом для себе. Але і в Києві, і на Заході визнають, що Україна ще не готова до вступу в НАТО і не близька до того, щоб отримати запрошення до членства. Президент України Петро Порошенко заявляє, що країна з часом буде відповідати критеріям, необхідним для вступу до НАТО, як і до ЄС, а тим часом «виконує план дій для членства в НАТО в односторонньому порядку».

У НАТО заявляють, що Україна, як і будь-яка європейська країна, має право на вступ до Північноатлантичного союзу, коли буде готова до цього, і рішення про цей вступ будуть ухвалювати тільки Україна і НАТО, без участі третіх сторін. Росія натомість виступає різко проти будь-якої можливості вступу України до НАТО і вимагає від союзу «гарантій невступу України».