В Ірані суд скасував мандат члена міськради-зороастрійця через його віру

В Ірані суд позбавив мандата депутата міської ради міста Язда в центрі країни через його зороастрійську віру.

Як повідомив голова міськради Голямалі Сефід, депутат-зороастрієць Сепанта Нікнам наразі втратив мандат тимчасово за рішенням місцевого відділення Адміністративного суду Ірану.

«Ми постараємося домогтися, щоб це рішення суду не стало остаточним, а навіть якщо так станеться, ми вдамося до інших заходів», – сказав посадовець в інтерв’ю офіційному агентству IRNA.

Суд ухвалив своє рішення за позовом невдалого кандидата до міськради Алі Асгара Багері, який програв вибори Сепанті Нікнамові. Як мовиться в рішенні, воно ґрунтується на думці богословів із Ради вартових Конституції, специфічного іранського наглядового органу, про те, що члени релігійних меншин не мають права ставати депутатами місцевих рад.

У законодавстві Ірану такого обмеження немає, до того ж Рада вартових Конституції здійснює нагляд за парламентськими і президентськими виборами, але не відіграє ніякої прямої ролі у виборах місцевих рад.

Рішення суду вже викликало реакцію і в Тегерані: заступник голови парламенту Ірану Алі Мотагарі назвав зупинення мандата міського депутата незаконним і заявив, що рішення суду ґрунтувалося насправді на думці одного діяча – голови Ради вартових Конституції аятоли Ахмада Джаннаті. Мотагарі пообіцяв порушити це питання в парламенті, щоб урегулювати його.

Зороастрійці дотримуються давньої релігії зороастризму, що виникла і свого часу квітла у стародавній Персії, попередниці нинішнього Ірану, з 6-го століття до нашої ери до 7-го століття нашої, але почала зазнавати придушення після ісламського завоювання Персії в 7-му столітті. Нині її дотримуються, за різними оцінками, від понад 100 тисяч до майже 200 тисяч людей у всьому світі, з них кілька тисяч в Ірані – за різними підрахунками, приблизно від 10 до 25 тисяч (самі іранські зороастрійці заявляють про 60 тисяч). Місто Язд є одним із найбільших в Ірані осередків носіїв цієї релігії.

Іран є за нині чинною Конституцією «ісламською республікою», в якій як державна релігія визначений один із провідних різновидів шиїтської течії ісламу. При цьому зороастризм, поруч із юдаїзмом і християнством, вважається офіційно визнаною релігією, захищеною законом, його носії представлені в парламенті Ірану.