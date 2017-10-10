У Європарламенті закликали посилити санкції проти Росії і наблизити Україну до ЄС

У Європейському парламенті його комітет із закордонних справ закликав посилити санкції щодо Росії і запровадити механізм наближення до Європейського союзу трьох із шести країн-учасниць програми ЄС «Східне партнерство» – України, Грузії і Молдови.

Ці рекомендації, ухвалені напередодні саміту «Східного партнерства» у Брюсселі 24 жовтня, як очікують, схвалить до цього саміту і повний склад Європарламенту. Але вони не будуть обов’язковими до виконання керівниками країн-членів Євросоюзу.

Рекомендації містять заклик до ЄС розглянути можливість створити «привабливу довгострокову модель «Східного партнерства-плюс» для країн-учасниць, які вже уклали з Євросоюзом угоди про асоціацію, з тим, щоб вони могли з часом приєднатися до митного союзу ЄС, енергетичного союзу, союзу цифрових технологій, а також шенгенської зони.

Крім того, щодо цих країн – наразі це Україна, Грузія і Молдова – також закликано піти й на негайні дії, такі, як ухвалення додаткових односторонніх тарифних преференцій, укладення конкретного графіка скасування роумінгових тарифів у мобільному зв’язку і розвиток широкополосного каналу інтернет-зв’язку з ними.

Серед інших ідей, що містяться в рекомендаціях, – також створення трастового фонду для цих трьох країн, що має зосередитися на приватних і державних інвестиціях, чи можливість скликати донорську конференцію для України «на підтримку гуманітарних потреб, спричинених конфліктом на сході і анексією Криму».

Комітет Європарламенту також підтримав заклик запровадити щодо Росії додаткові санкції, зазначивши, що, незважаючи на первісні обмежувальні заходи, воєнна присутність Росії в регіоні за останні роки тільки зросла.

Крім того, в тексті проекту резолюції Європарламенту наголошено, що «угоди про асоціацію з Грузією, Молдовою і Україною не становлять кінцевої мети в їхніх відносинах із ЄС».

Тим часом у країнах-членах ЄС напередодні саміту «Східного партнерства» ще точаться гострі дискусії про те, чи вносити до підсумкової декларації саміту визнання «європейських прагнень» цих трьох країн.

Крім них, до «Східного партнерства» належать також Білорусь, Вірменія і Азербайджан.