Бабкін, Лобода і Потап: співають у Росії, виправдовуються в Україні – ранковий ефір Радіо Свобода

Допомога для АТО виправдовує гастролі по Росії? Між iPhone та Android: українці обирають функціональність. Газ на зиму є, чи буде тепло?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: керівник театру «Сузір’я», народний артист Олексій Кужельний, балерина Київського театру опери і балету для дітей та юнацтва Алла Ситник і співак, бандурист Тарас Компаніченко; cпіввласник сайту Gagadget Олег Мітяєв і менеджер департаменту компанії «Київстар» Юрій Надич; народний депутат («Самопоміч») Альона Бабак і віце-президент «Укртеплокомуненерго» Сергій Дунайло.