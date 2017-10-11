Четверо військових поранені через бойові дії минулої доби на Донбасі – штаб

Упродовж минулої доби через обстріли позицій ЗСУ з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі поранень зазнали четверо українських військових.

«Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир’я. У відповідь Збройні сили України 9 разів застосовували зброю на ураження противника», – йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

Згідно з даними штабу, упродовж вівторка бойовики фокусували активність на луганському напрямку.

Під вогонь бойовиків потрапили території біля Новоолександрівки, Трьохізбенки, Зайцева, Майорська, Широкина, Старогнатівки та Талаківки.

Станом на 6:30 ранку середи на сайтах угруповань «ДНР» та «ЛНР» не інформували, як минули останні години на захоплених донецькими і луганськими бойовиками територіях.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.