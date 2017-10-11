Обшуки в Криму: ФСБ заявляє про ліквідацію в Бахчисараї осередку «Хізб ут-Тахрір»

Російські силовики в окупованому Криму стверджують, що ліквідували бахчисарайський осередок забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір», повідомляє російська агенція «ТАСС» з посиланням на регіональне управління ФСБ Росії.

«Слідчим відділом УФСБ у Криму та місті Севастополі щодо шістьох її членів порушено кримінальну справу за ч.1-2 ст. 205.5 («Організація діяльності терористичної організації та участь в діяльності такої організації»)», – йдеться у повідомленні.

За інформацією російських силовиків, тривають оперативно-слідчі заходи.

Вранці 11 жовтня з’явилось повідомлення, що в Бахчисараї у будинках декількох кримських татар російські силовики проводять обшуки.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих «терористичними».

Після анексії Росією українського Криму на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники називають це «боротьбою з інакомисленням».