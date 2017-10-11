Беца: обшуки в Бахчисараї – черговий доказ дискримінації кримських татар

У Міністерстві закордонних справ України вважають влаштовані 11 жовтня російськими силовиками обшуки в мусульман у Бахчисараї черговим свідченням дискримінації кримських татар в окупованому Криму. Про це на сторінці у Twitter написала речниця зовнішньополітичного відомства Мар’яна Беца.

«Чи є межа цинізму? Чергові докази дискримінації кримських татар в окупованому Криму», – написала Беца, прикріпивши повідомлення про обшуки у Бахчисараї.

Вона також зазначила, що міжнародний тиск на країну-окупанта має посилюватись.

Вранці 11 жовтня з’явилось повідомлення, що в Бахчисараї у будинках декількох кримських татар російські силовики проводять обшуки. Пізніше російські ЗМІ з посиланням на управління ФСБ Росії в Криму заявили про порушення кримінальної справи щодо 6 осіб за статтею про «організацію діяльності терористичної організації та участь в ній». Російські силовики заявили, що ліквідували бахчисарайський «осередок» забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

Після анексії Росією українського Криму на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники називають це «боротьбою з інакомисленням».