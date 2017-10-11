Росія: прокремлівські активісти знову зірвали табличку з будинку, де жив Нємцов

Активісти прокремлівського радикального угруповання SERB знову зірвали меморіальну табличку з будинку в столиці Росії Москві, де жив опозиціонер Борис Нємцов.

Активісти зняли табличку і віднесли її в поліцію. Лідер руху Гоша Тарасевич (він же Ігор Бекетов) заявив державному російському агентству ТАСС, що табличка встановлена незаконно, і що мешканці будинку незадоволені, тим, що під їхніми вікнами влаштували меморіал. Він також вимагає притягти до відповідальності осіб, які встановили пам’ятний знак.

Меморіальна табличка з написом «Тут жив політик Борис Нємцов, який загинув від руки найманого вбивці 27 лютого 2015 року» була встановлена 7 вересня з ініціативи мешканців будинку. 12 вересня активісти SERB зірвали табличку. На наступний день влада Москви запропонували встановити меморіальну табличку Борису Нємцову не на фасаді будинку, де він жив, а в під’їзді. Як стверджували в мерії, таким чином, можна уникнути конфліктної ситуації і не порушувати закон.

Борис Нємцов був убитий в центрі Москви 27 лютого 2015 року. Соратники політика неодноразово вимагали встановити меморіальну табличку на місці його загибелі на Великому Москворецькому мосту. Влада Москви відмовляла.