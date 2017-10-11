СБУ: затримали двох українців, які на замовлення «ДНР» планували теракт в Маріуполі

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляє про затримання двох громадян України, які, за даними СБУ, на замовлення угруповання «ДНР» планували теракт в Маріуполі.

«Головне управління СБУ в Донецькій і Луганській областях затримало двох громадян України, які на замовлення МГБ «ДНР» готували терористичний акт в місті Маріуполь», – сказав Грицак.

За його словами, таким чином СБУ запобігла низці терактів, зокрема, на залізничному вокзалі Маріуполя, де жертвами мали стати пасажири потягу сполученням «Маріуполь-Київ».

В угрупованні «ДНР» наразі реагували на цю заяву СБУ.