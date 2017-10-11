Wall Street Journal заявляє, що його журналістку заочно засудили в Туреччині

Американське видання Wall Street Journal повідомляє про заочне засудження у Туреччині журналіста редакції за звинуваченням у пропаганді тероризму. Йдеться про Айлу Албайрак, яка має подвійне громадянство – турецьке і фінське, і наразі перебуває в Нью-Йорку.

Її засудили до двох років і одного місяця ув’язнення. Як повідомляє видання, вирок турецького суду пов’язаний зі статтею журналістки від 2015 року, в якій йдеться про конфлікт між курдськими бойовиками і збройними силами країни. Редакція газети назвала матеріал збалансованим, а Албайрак заявила, що оскаржуватиме рішення суду.

Влада Туреччини чи місцеві ЗМІ не повідомляють про вирок суду і про розгляд такої справи.

За даними правозахисників, ситуація зі свободою слова різко погіршилася в Туреччині після минулорічної спроби державного перевороту. За даними групи зі свободи преси P24, у Туреччині у в’язниці перебуває 171 журналіст, більшість із яких були заарештовані в умовах надзвичайного стану, запровадженого після спроби перевороту.