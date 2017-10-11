Затриманих в Бахчисараї підозрюють в причетності до «Хізб ут-Тахрір» – адвокат

Затриманих вранці 11 жовтня в Бахчисараї шістьох кримчан російські силовики підозрюють в причетності до організації «Хізб ут-Тахрір». Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомив адвокат одного із затриманих Сейрана Салієва Маммет Мамбетов.

«Склали протокол про затримання в будівлі ФСБ, від допиту, пославшись на 51 статтю (Конституції Росії – ред.), він (підзахисний – ред.) відмовився. Його зараз переводять в ізолятор тимчасового утримання, завтра можливий суд з обрання запобіжного заходу. Інкримінують статтю 205.5 частина 2 – участь у забороненій організації «Хізб ут-Тахрір», – повідомив адвокат.

Щодо інших затриманих також проводяться слідчі заходи і допити, сказав Мамбетов.

Вранці 11 жовтня з’явилось повідомлення, що в Бахчисараї у будинках декількох кримських татар російські силовики проводять обшуки. Пізніше російські ЗМІ з посиланням на управління ФСБ Росії в Криму заявили про порушення кримінальної справи щодо 6 осіб за статтею про «організацію діяльності терористичної організації та участь в ній». Російські силовики заявили, що ліквідували бахчисарайський «осередок» забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

Цю російську заборону Москва на порушення міжнародного права намагається насаджувати і в окупованому нею українському Криму, хоча в Україні ця організація діє легально.

Після анексії Росією українського Криму на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники називають це «боротьбою з інакомисленням».