Аваков: Інтерпол має не допустити його використання Росією для політичного переслідування українців

Міністерство внутрішніх справ України направило звернення до генерального секретаря Інтерполу, в якому заявляє про неприпустимість використання російською стороною механізмів Міжнародної організації кримінальної поліції для політичного переслідування громадян України, заявляє міністр Арсен Аваков. Так він прокоментував оголошення в розшук Слідчим комітетом Росії чотирьох громадян України, зокрема народного депутата Володимира Парасюка.

Як написав голова МВС у Twitter, Інтерпол, згідно зі статутом, не розглядає справи військового, релігійного, політичного і расового характеру. За даними Авакова, вказаних Слідчим комітетом Росії громадян України немає в базах міжнародного розшуку Інтерполу.

Заяву російських слідчих міністр назвав провокацією.

«Впевнений, що Інтерпол візьме до уваги позицію України з цього питання та, як і завжди, не допустить використання механізмів і каналів МОКП – Інтерполу для політично мотивованого переслідування з боку РФ», – йдеться в заяві.

11 жовтня Слідчий комітет Росії заявив про оголошення в розшук народного депутата України Володимира Парасюка і ще трьох українських громадян – Володимира Романцова, Олексія Бакая і Володимира Назаренка. Як йдеться в повідомленні СКР 11 жовтня, їх звинувачують у причетності до нападу на російські дипломатичні установи в Україні в 2014-2016 роках.

За даними СКР, суд, за клопотанням російських слідчих, ухвалив рішення про заочний арешт чотирьох громадян України.