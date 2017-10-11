Грицак заявляє про затримання військового Нацгвардії, яка була завербована в Росії

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляє про затримання військового Національної гвардії України, яка була завербована в Російській Федерації.

«5 жовтня затриманий військовий гвардії України, таємниценосія. Жінка, яка проходила службу на центральній базі зберігання Національної гвардії», – сказав Грицак.

За його словами, затримана мала псевдоніми «45-й» і «Невський».

«Вона передала досить значний обсяг інформації з обмеженим доступом… вона завдала шкоди інтересам обороноздатності України», – сказав Грицак.

Голова СБУ зазначив, що зараз затримана активно співпрацює зі слідством, зокрема дає інформацію про свого куратора, а також про обставини її вербування.

Наразі російська сторона це повідомлення не коментувала.