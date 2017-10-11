У Страсбурзі відкрили «Зірку Небесної сотні»

У французькому Страсбурзі, де працює Рада Європи, біля будівлі цього європейського правозахисного об’єднання з участю президента України Петра Порошенка урочисто відкрили пам’ятну «Зірку Небесної сотні», повідомила прес-служба голови української держави.

«Дуже важливо, що в серці Європи ми маємо цю зірку, присвячену Героям Небесної сотні та Євромайдану, як визнання, наскільки важлива Україна та Євромайдан для Європи, наскільки важливі наші цінності», – сказав президент під час церемонії.

Українська «Зірка Небесної сотні» стане дев’ятою, що встановлена на алеї. На ній є напис французькою мовою: «На честь Небесної сотні і всіх громадян, які вийшли на демонстрації за Європу та її цінності під час Євромайдану в Україні. «За вас правда, за вас слава і воля». Тарас Шевченко».

Ці слова – уривок із поеми Тараса Шевченка «Кавказ»: «Борітеся – поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава І воля святая!»

Проект «Європейські плити» («Dalles de l’Europe») – встановлення вздовж будівлі Ради Європи металевих плит із зображенням зірки з пам’ятним написом – було започатковано в листопаді 2014 року. Встановлення плити на честь Героїв Небесної сотні стало можливим завдяки спільним зусиллями української громади Страсбурга, членів постійної делегації України в ПАРЄ і постійного представництва України при Раді Європи, повідомили на Банковій.

Петро Порошенко відвідав 11 жовтня Страсбург із робочим візитом, у перебігу якого, зокрема, виступив на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.