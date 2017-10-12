На чому «погорів» затриманий НАБУ заступник міністра оборони – ранковий ефір Радіо Свобода

Як працюватиме накопичувальна пенсійна система? Чому в Україні досі немає музею сучасного мистецтва? Чи відпустить суд затриманого НАБУ заступника міністра оборони?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: народний депутат (позафракційна) Наталія Веселова і економіст Олег Пендзин; заступник директора Національного художнього музею Ольга Балашова, художник Олександр Ройтбурд і мистецтвознавець Олександр Соловйов; генерал армії Олександр Кіхтенко, журналіст-розслідувач Дмитро Гнап і директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.