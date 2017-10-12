США: через лісові пожежі у Каліфорнії щонайменше 23 людини загинули, сотні зникли безвісти

Щонайменше 23 людини загинули і сотні вважаються зниклими безвісти в результаті потужної пожежі, що обрушилась на північну частину американського штату Каліфорнія.

Губернатор штату Джеррі Браун оголосив надзвичайний стан у кількох північних районах, а також в окрузі Орандж на півдні Каліфорнії.

Деякі з жертв пожежі на півночі Каліфорнії спали, коли ширилось полум’я.

Пожежа спалахнула в ніч на 8 жовтня, і її причина офіційно не визначена. У місцевому департаменті лісового господарства припустили, що причиною пожеж могло стати займання електричних дротів, повалених вітром.

Щонайменше 20 тисяч евакуйованих людей не можуть повернутися в свої домівки, оскільки після третього дня пожеж повністю контролювати їх поширення вогнеборцям не вдавалося.

Найбільше від вогню постраждало місто Санта-Роза в окрузі Соном, що є найбільшим у «країні вина» Каліфорнії. В цьому районі невідома доля понад півтисячі людей.

Лісові пожежі також пошкодили або знищили щонайменше 13 виноробних господарств у знаменитій Долині Напа.

Найбільша за кількістю жертв лісова пожежа в Каліфорнії була зафіксована у жовтні 1933 року, коли в Гріффіт-парку у Лос-Анджелесі загинули 29 людей.