Щонайменше 23 людини загинули і сотні вважаються зниклими безвісти в результаті потужної пожежі, що триває в північній частині американського штату Каліфорнія. Пожежа спалахнула в ніч на 8 жовтня, і її причина офіційно не визначена. У місцевому департаменті лісового господарства припустили, що причиною пожеж могло стати займання від іскор із електричних дротів, повалених вітром. Найбільше від вогню постраждало місто Санта-Роза в окрузі Сонома, що є найбільшим у «країні вина» – головному виноробному регіоні Каліфорнії. В цьому районі невідома доля понад півтисячі людей. (Відео NBC, Reuters)